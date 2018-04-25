الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الأرمني الوضع القائم في أرمينيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الأرمني الوضع القائم في أرمينيا.

© Sputnik . Asatur Yesayants الكرملين: لا يمكن المقارنة بين الأحداث في أرمينيا وانقلاب أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك . ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، مع رئيس جمهورية أرمينيا، أرمين ساركيسيان، الوضع القائم في الدولة، ومن جانبه أكد بوتين على أهمية الحوار وضبط النفس.

وجاء في بيان الكرملين:

"جرى بحث الوضع القائم في أرمينيا، فلاديمير بوتين وأرمين ساركيسيان أكدا على أنه لتجاوز الأزمة القائمة يجب التحلي بضبط النفس والمسؤولية والاستعداد للحوار".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم الأربعاء، أن موسكو تأمل بتطور الوضع في أرمينيا وفقا للقانون، واستعداد جميع القوى السياسية لتحمل المسؤولية وللحوار البناء.

كما أعربت الوزارة عن ثقتها في عودة الحياة في أرمينيا إلى طبيعتها والاجتماع حول رأي موحد بما يتماشى مع مصالح البلاد.

وفي وقت سابق أيضا، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن أمل الكرملين في التوصل إلى حل مبكر للوضع في أرمينيا.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سيرج سركسيان، رئيسا للوزراء، بدأت يوم الجمعة 13 نيسان/أبريل، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية. ثم، في اليوم التالي، أعلن المحتجون بداية "ثورة مخملية" في أرمينيا.