طائرات سلاح الجو الروسي تنقل تحذيرا إلى فرنسا

عبرت قيادة القوات البحرية الفرنسية عن قلقها إزاء ما حدث لسفينة حربية فرنسية عند شواطئ سوريا.

ووفق رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية الأميرال كريستوف برازيوك، فإن مقاتلة روسية انطلقت في بداية شهر أبريل/نيسان الجاري من مطار طرطوس نحو الفرقاطة الفرنسية "أكيتين" الموجودة عند شواطئ سوريا، واقتربت منها مهددة إياها.

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واعتبر خبير روسي هذا الحادث بمثابة تحذير فرنسا من مغبة التدخل في النزاع داخل سوريا وتهديد سوريا.

وقال الخبير أوليغ غلازونوف، أستاذ العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة التعليم الاقتصادي الروسية، لـ"سبوتنيك":

يرسل الرئيس الفرنسي ماكرون السفن الحربية والطائرات إلى شواطئ سوريا. وأظهر اقتراب طائراتنا من السفن الفرنسية أن التدخل في النزاع السوري الداخلي وتهديد حلفائنا السوريين أمر غير مسموح به. لقد وجه الرئيس السوري المنتخب بشار الأسد الدعوة إلى روسيا وحدها. ولا تملك أية دولة أخرى الحق في التدخل في النزاع السوري. وكان ما فعله طيارونا تحذيرا إلى البلدان التي لا يحق لها أن تتدخل في النزاع السوري.