ثلثا الروس يعتبرون أن على روسيا دعم الأسد في حال مهاجمته من قبل أمريكا

أفاد مركز استطلاع الرأي العام الروسي، اليوم الخميس 26 نيسان/أبريل، أن ثلثي المواطنين الروس (66%) يعتبرون أنه على روسيا دعم الرئيس السوري بشار الأسد، في حال بدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد السلطات السورية.