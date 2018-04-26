بلدان عديدة تتلهف لأخذ دورها لتسلم أخطر سلاح روسي للدفاع الجوي

يبقى الطلب العالمي على وسائط الدفاع الجوي الروسية مرتفعا جدا على الرغم من وجود عروض كثيرة أخرى في أسواق العالم للأسلحة.

وثمة إقبال كبير على شراء أسلحة الدفاع الجوي الروسية وخاصة "إس-400" الذي يعد أخطر سلاح مضاد للطائرات في العالم حالياً.

© Sputnik . Alexey Malgavko الأسلحة الروسية تسقط آلاف الطائرات المعادية

وكشف مسؤول روسي للصحفيين أن الكثير من بلدان العالم وخاصة بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية تتلهف على أخذ دورها لاستلام منظومات "إس-400".

وإجمالاً يرغب نحو 10 بلدان في الحصول على منظومات "إس-400" في الوقت الراهن.

وقال دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري الفني، في تصريحات صحفية إن روسيا تواصل المباحثات مع الراغبين في اقتناء وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وكانت روسيا قد سلّمت 30 دولة وسائط الدفاع الجوي خلال الأعوام الـ15 الماضية.

وعلى صعيد ذي صلة أبلغ ألكسندر ميخييف، رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون إكسبورت) "سبوتنيك" أن روسيا بدأت تصنع منظومات "إس-400" المطلوبة لتركيا.