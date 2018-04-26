بالصور...العد العكسي لبدء عمل الجسر الذي يصل القرم بالوطن الأم روسيا

أعلن نائب المدير العام لمشاريع البنية التحتية في روسيا للصحفيين ليونيد ريجينكين أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة الإسفلتية على طريق السيارات على الجسر عبر مضيق كيريتش.

وأكد يفغيني ميخالكو أنه سيتم فتح الجسر من جهة كراسنودار في شهر مايو/ أيار المقبل.

© Sputnik . Alexey Malgavko بقي شهر على افتتاح جسر القرم، مضيق كيرتش، روسيا

وأشار أن أعمال البناء والتركيب الرئيسية قد انتهت، وتجري الآن المرحلة النهائية من التجهيزات وهي تركيب عوازل الأصوات وعلامات الطريق وحواجز الحماية.

© Sputnik . Alexey Malgavko بقي شهر على افتتاح جسر القرم، مضيق كيرتش، روسيا

ووفقا له فإن الجسر سيسمح لـ36 ألف سيارة بالعبور يوميا، وعند تصميم الجسر تم مراعاة جميع المتطلبات البيئية.

وسيربط الجسر عبر مضيق كيرتش، الذي أطلق عليه اسم جسر "القرم"، بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار، وهو الأطول في روسيا، ويبلغ طوله 19 كيلومترًا.

© Sputnik . Alexey Malgavko بقي شهر على افتتاح جسر القرم، مضيق كيرتش، روسيا

وكان من المقرر بداية حركة السيارات عبر الجسر في كانون الأول/ ديسمبر 2018. ولكن، أعلن المُشيدون أنهم متقدمون على الجدول الزمني ويخططون لفتح حركة المرور للسيارات على الجسر في أيار/مايو.

والجدير بالذكر أن بناء جسر "القرم" بدأ في نيسان/ أبريل عام 2015، بعد انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية في عام 2014.