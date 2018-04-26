بالصور...العد العكسي لبدء عمل الجسر الذي يصل القرم بالوطن الأم روسيا

وأكد يفغيني ميخالكو أنه سيتم فتح الجسر من جهة كراسنودار في شهر مايو/ أيار المقبل.
وأشار أن أعمال البناء والتركيب الرئيسية قد انتهت، وتجري الآن المرحلة النهائية من التجهيزات وهي تركيب عوازل الأصوات وعلامات الطريق وحواجز الحماية.
ووفقا له فإن الجسر سيسمح لـ36 ألف سيارة بالعبور يوميا، وعند تصميم الجسر تم مراعاة جميع المتطلبات البيئية.
وسيربط الجسر عبر مضيق كيرتش، الذي أطلق عليه اسم جسر "القرم"، بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار، وهو الأطول في روسيا، ويبلغ طوله 19 كيلومترًا.
وكان من المقرر بداية حركة السيارات عبر الجسر في كانون الأول/ ديسمبر 2018. ولكن، أعلن المُشيدون أنهم متقدمون على الجدول الزمني ويخططون لفتح حركة المرور للسيارات على الجسر في أيار/مايو.
والجدير بالذكر أن بناء جسر "القرم" بدأ في نيسان/ أبريل عام 2015، بعد انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية في عام 2014.
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