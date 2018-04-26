الدفاع الصينية: مناورة روسية صينية مشتركة بعنوان "التفاعل البحري" هذا العام

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أو شيان، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية والصينية، في عام 2018، ستجري تدريبات مشتركة باسم "التفاعل البحري"، في حوض ميناء مدينة تشينغداو الساحلية الصينية بمقاطعة شاندونغ.

بكين — سبوتنيك . وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي: "في عام 2018 ، ستقوم القوات المسلحة الروسية والصينية، في عام 2018، بإجراء تدريبات مشتركة "التفاعل البحري" في حوض ميناء مدينة تشينغداو الساحلية الصينية."

وأشار ممثل وزارة الدفاع الصينية إلى أن الشروط المحددة لهذه المناورات لم تحدد بعد، ويجري الخبراء العسكريون في البلدين مشاورات بشأن تحديد المنطقة والوقت المحدد وبرنامج التدريبات.

وجرت أخر مناورة تدريبية، روسية صينية، في الفترة من 21 إلى 28 تموز/يوليو 2017، في حوض بحر البلطيق، تحت عنوان "التواصل البحري — 2017"، وتألفت من مرحلتين، ساحلية وبحرية.