بيسكوف: الكرملين يأمل في حل الوضع في أرمينيا بأقرب وقت ممكن في إطار الدستور

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأمل في تسوية الوضع في أرمينيا بأقرب وقت ممكن في الإطار الدستوري.

© Sputnik . Michael Klimentyev الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الأرمني الوضع القائم في أرمينيا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن نعتبر أنه شأن أرمينيا الداخلي. ونأمل بتسوية الوضع بأسرع ما يمكن في إطار الحقل الدستوري. نحن على صلة بعلاقات واسعة، لذا فإن تطبيق هذه العلاقات يملي الحاجة إلى التبادل المتكرر للزيارات والاتصالات. علاوة على ذلك ، في مثل هذه اللحظات الصعبة".

وأضاف بيسكوف أن الكرملين لا يعلم باحتمال زيارة الوفد الأرمني للكرملين، قائلا "لا أعرف. انتم على تعلمون اننا حاليا في سانت بطرسبورغ".

وفي السياق ذاته، ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان أمس الأربعاء، الوضع القائم في الدولة، ومن جانبه أكد بوتين على أهمية الحوار وضبط النفس.

وجاء في بيان للكرملين: "جرى بحث الوضع القائم في أرمينيا، فلاديمير بوتين وأرمين ساركيسيان أكدا على أنه لتجاوز الأزمة القائمة يجب التحلي بضبط النفس والمسؤولية والاستعداد للحوار".