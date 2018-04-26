بيسكوف: نحارب الأموال غير النظيفة وموقف بريطانيا من الملاذات الضريبية ماكر

صرح المتحدث الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف، أنه يجب النظر في كل حالة من حالات إيداع الأموال في البنوك الخارجية بشكل منفصل، لأن هذا في حد ذاته لا يتناقض مع القانون، ولكن إذا كان المال نفسه تم الحصول عليه بطرق غير شرعية، فهذه قضية مختلفة تماما.