ماذا ستخبر الصواريخ "الذكية" صناعة الدفاع الروسية

قال الخبير العسكري ورئيس تحرير "أرسينال أوتيتشيستفو" فيكتور موراخوفسكي إن الصاروخ البريطاني الفرنسي "Storm Shadow"، الذي وقع في أيدي الروس، لا يتميز بأي حلول تقنية "مميزة ومذهلة"، لكنه سيساعد في تحسين الوسائل المتوفرة لاعتراض مثل هذه الصواريخ، ويمكن قول الشيء نفسه عن "توماهوك" الأمريكي.

Vadim Savitskii وصول الصاروخين الأمريكيين إلى موسكو

وقال موراخوفسكي لوكالة " سبوتنيك ": "لا اعتقد أنها تثير اهتماما كبيرا، إلا من وجهة نظر، كونها أحدث صواريخ. والمسألة أن الصواريخ لا تحتوي على حلول تقنية جديدة".

ووفقا لأقواله، فإن الصاروخ، من الناحية التكنولوجية، حديثة و"ذكية"، كما يطلق عليها، لكنها لا تحتوي على شيء خارق، غير موجود في المنتجات الأخرى.

وأضاف أن هذه الصواريخ استخدمت في حرب العراق عام 2003، على الرغم من حداثتها.

وأشار إلى أن الصاروخين وصلا إلى موسكو بشكل سليم نسبيا، بفضل عمل وسائل الحرب الإلكترونية.

ويرى موراخوفسكي أن الحلول التقنية المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية وأنظمة تصوير الأرض والمرتفعات ستحوذ على اهتمام المختصين الروس.

وأكد أن صناعة الدفاع الروسية لا تستعد لتقليد هذه الصواريخ، لأن القوات المسلحة تملك أنظمة مماثلة. وقد تكون الصواريخ هامة في تطوير الوسائل المضادة.