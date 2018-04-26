روسيا تعبر عن قلقها إزاء تصريحات ترامب وماكرون حول "الاتفاق النووي الإيراني"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا قلقة للغاية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي ماكرون فيما يخص الاتفاق الإيراني ولا ترى أية إمكانية لإدراج تغييرات أو إضافات على الاتفاق.

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "بخصوص خطة العمل المشتركة وما يدور حولها، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا لدينا، الحديث يدور حول التصريحات الأخيرة للرئيسين الأمريكي والفرنسي حول خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وتابعت: "روسيا أعلنت مرارا أنها لا ترى إمكانية لإعادة التصويت على الوثيقة أو إدخال تعديلات عليها..".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي ومن خلال كل تصريحاته وآخرها لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي الإيراني ويعتقد، بأن ترامب لن يتمسك بالاتفاق النووي.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي من واشنطن: "ترامب ومن خلال كل تصريحاته وآخرها لم يبد استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي. وأعتقد بأنه لن يتمسك بالاتفاق النووي، ولكنه — ترامب — أبدى انفتاحا لفكرة التوصل لاتفاق جديد أوسع ومنظم مع إيران".