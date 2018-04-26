موسكو: مصرون على استعادة الممتلكات الروسية المستولى عليها في الولايات المتحدة

وأضافت "من جانبنا، نصر على عودة جميع الممتلكات الروسية الستة، المستولى عليها في الولايات المتحدة. هم لا يسمحون لنا بالدخول إلى هناك حتى من أجل التحقق من سلامة نظم البنية التحتية".
هذا واقتحم يوم أمس الأربعاء، ممثلو السلطات الأمريكية، مقر إقامة القنصل الروسي المغلق في سياتل، وفتحوا البوابات ودخلوا المبنى.
وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق بإغلاق القنصلية العامة في سياتل في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، وإخلاء مبنى إقامة القنصل العام حتى 25 نيسان/ أبريل، وقد تزامن ذلك مع طرد 60 دبلوماسيا روسيا ردا على مزاعم تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته في سولزبري البريطانية.
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