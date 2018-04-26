موسكو: مصرون على استعادة الممتلكات الروسية المستولى عليها في الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تنتهك المعايير بشكل صارخ في حالة مقر القنصل العام الروسي في سياتل، وأن ذلك أمر فاحش وغير مسبوق.

© AFP 2018 / Mandel Ngan / AFP أول تعليق رسمي من واشنطن على "اقتحام" القنصلية الروسية في سياتل

موسكو — سبوتنيك . وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "الوضع مشين على الإطلاق، بشع وغير مسبوق. لم يكن هناك له مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية وهذا، بالطبع، انتهاك صارخ من طرف الولايات المتحدة للمعايير القانونية الدولية الأساسية".

وأضافت "من جانبنا، نصر على عودة جميع الممتلكات الروسية الستة، المستولى عليها في الولايات المتحدة. هم لا يسمحون لنا بالدخول إلى هناك حتى من أجل التحقق من سلامة نظم البنية التحتية".

هذا واقتحم يوم أمس الأربعاء، ممثلو السلطات الأمريكية، مقر إقامة القنصل الروسي المغلق في سياتل، وفتحوا البوابات ودخلوا المبنى.

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت في وقت سابق بإغلاق القنصلية العامة في سياتل في الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، وإخلاء مبنى إقامة القنصل العام حتى 25 نيسان/ أبريل، وقد تزامن ذلك مع طرد 60 دبلوماسيا روسيا ردا على مزاعم تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته في سولزبري البريطانية.