بوتين يبحث مع كارابيتيان التسوية في أرمينيا

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الأرمني، كارين كارابيتيان، تسوية الأزمة القائمة في الدولة.

© Sputnik . Yuri Abramochkin بيسكوف: الكرملين يأمل في حل الوضع في أرمينيا بأقرب وقت ممكن في إطار الدستور

موسكو — سبوتنيك . وبحسب بيان الكرملين، جرى خلال الحديث "التأكيد على أن تسوية الأزمة في أرمينيا يجب أن تكون فقط في الإطار القانوني وفي إطار الدستور القائم وعلى أساس نتائج الانتخابات البرلمانية القانونية التي جرت في نيسان/ أبريل عام 2017".

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سيرج سركسيان، رئيسا للوزراء، بدأت يوم الجمعة 13 نيسان/ أبريل، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية. ثم، في اليوم التالي، أعلن المحتجون بداية "ثورة مخملية" في أرمينيا.