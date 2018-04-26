مندوب روسيا لدى "الكيميائية": واشنطن تهدد سوريا مجددا إلا أن روسيا لن تسمح بذلك

وقال شولغين خلال مؤتمر صحفي: "إنها (الاستفزازات) ممكنة لأن شركائنا الأمريكيين يهددون مجددا باستخدام السلاح ضد سوريا لكننا لن نسمح بذلك".
وأعلن المندوب شولغين أن المؤتمر الصحفي المشترك بين ممثلي البعثة الدائمة لروسيا، وبين الشهود على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية، لا يعوق عمل المنظمة.
وقال شولغين خلال المؤتمر الصحفي: "فاعليتنا اليوم، مؤتمر صحفي وإحاطة إعلامية، تتم بدون أي ضرر على العمل الذي يقوم به الآن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما. لقد تواجدوا هناك مرتين، ويعملون وفقا لجدولهم الزمني، وهم يعرفون الأماكن التي يحتاجون لزيارتها، ويعقدون الاجتماعات اللازمة، ما يسمى بالمقابلات."
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