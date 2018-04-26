مندوب روسيا لدى "الكيميائية": واشنطن تهدد سوريا مجددا إلا أن روسيا لن تسمح بذلك

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية أن الولايات المتحدة تهدد سوريا مجددا باستفزازات جديدة مشيرا إلى أن بلاده " لن تسمح بذلك".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky زاخاروفا: لم يتم العثور على ضحايا الهجوم الكيميائي أو أي آثار استخدام مواد سامة في دوما

موسكو — سبوتنيك . كشف مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ، ألكسندر شولغين، أن الولايات المتحدة تهدد مجددا باستخدام القوة ضد سوريا مشيرا إلى أن روسيا لن تسمح بذلك.

وقال شولغين خلال مؤتمر صحفي: "إنها (الاستفزازات) ممكنة لأن شركائنا الأمريكيين يهددون مجددا باستخدام السلاح ضد سوريا لكننا لن نسمح بذلك".

وأعلن المندوب شولغين أن المؤتمر الصحفي المشترك بين ممثلي البعثة الدائمة لروسيا، وبين الشهود على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية، لا يعوق عمل المنظمة.

وقال شولغين خلال المؤتمر الصحفي: "فاعليتنا اليوم، مؤتمر صحفي وإحاطة إعلامية، تتم بدون أي ضرر على العمل الذي يقوم به الآن خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما. لقد تواجدوا هناك مرتين، ويعملون وفقا لجدولهم الزمني، وهم يعرفون الأماكن التي يحتاجون لزيارتها، ويعقدون الاجتماعات اللازمة، ما يسمى بالمقابلات."