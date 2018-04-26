شولغين: خبراء "حظر الكيميائي" يستجوبون 6 من شهود حادث دوما

أعلن مبعوث روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، اليوم الخميس، أن خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية استجوبوا 6 أشخاص من أصل 17 شخصا من شهود هجوم دوما، وقد نفوا حدوث هجوم كيميائي.

© REUTERS / MICHAEL KOOREN في لاهاي...طبيب من دوما: وصلتنا حالات اختناق نتيجة الغبار والأعراض لم تكن عصبية أو جلدية

لاهاي — سبوتنيك . وقال شولغين خلال مؤتمر صحفي: "من بين ممثلي سوريا الموجودين هنا، تم استجواب 6 أشخاص من قبل الخبراء التقنيين لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية … وقد اختاروا 6 أشخاص وتحدثوا معهم وأكدوا أنهم راضون تماما عن تصريحاتهم".

كما ذكر شولغين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان الروسي والسوري في لاهاي، أنه "لم يكن لدينا أي شك بأن مزاعم استخدام الكيميائي في دوما مسرحية مفبركة واستفزاز جرى التخطيط له من قبل وسائل الاعلام الغربية."