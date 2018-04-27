بوتين يكشف عمن صنع أقوى سلاح ضارب

كان إنتاج الأسلحة أحد المواضيع التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي.

وكشف بوتين في كلمة له أمام رؤساء الجامعات الروسية أن أقوى سلاح ضارب في العالم صنعه فريق العلماء الشباب في زمن قصير:

© Sputnik . Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

تتم في بلادنا صناعة أنظمة الأسلحة الحديثة جدا التي لا يوجد مثيل لها في العالم. وأحد هذه الأنظمة صنعه فريق العلماء الشباب. وسألتهم من أين أنتم؟ وقالوا إنهم أتوا من إحدى مؤسسات التعليم العالي، وشكلوا الفريق وصنعوا أقوى وأحدث نظام قتالي ضارب في غضون سبعة أعوام.

وكان بوتين تحدث لأعضاء البرلمان الروسي في الأول من مارس/آذار 2018 حول أصناف السلاح الجديدة التي أبدعها علماء روسيا ومنها نظام "أفانغارد" الذي يستطيع صاروخه أن يصل إلى قارة بعيدة عبر الطبقة الكثيفة من غلاف الأرض الجوي بسرعة تعادل أضعاف سرعة الصوت.

كما أعلن الرئيس بوتين عن وجود نماذج جديدة من سلاح الليزر وصاروخ بالستي جديد قادر على الوصول إلى القارات البعيدة، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة تستطيع ردع أي معتدٍ.