الكرملين يشيد بالإرادة لبدء واستمرار حوار الكوريتين ويعتبرها خلفية إيجابية

أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بالإرادة لبدء واستمرار حوار الكوريتين واصفا هذا التطور بـ "الخلفية الإيجابية".

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أستطيع القول فورا إنه وفقا للأخبار القادمة من كوريا فأنها أخبار إيجابية للغاية"، مضيفا "الرئيس بوتين أشار مرارا إلى أن التسوية المستدامة في شبه الجزيرة الكورية يمكن بناؤها فقط عبر الحوار بين الطرفين. ونحن نرى اليوم أن هذا الحوار جرى اليوم وله آفاق محددة. ونحن في هذه الحالة نقيم إيجابيا حقيقة اللقاء بين الزعيمين الكوريين وتلك النتائج التي تم الإعلان عنها".

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP كيم جونغ أون: الشعب الكوري واحد

وأوضح بيسكوف "الآن نحن نتحدث عن حقيقة أن الأطراف لديها الإرادة في البحث عن اتفاقات، أولا والأهم هو الإرادة لبدء الحوار ومواصلته. وهذه خلفية إيجابية".

وبدأت قمة زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، اليوم الجمعة، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جيه إن.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، السبت 21 أبريل/ نيسان، تعليق تجاربها النووية والصاروخية قائلة إنها ستهدم موقعا لتلك التجارب شمالي البلاد، وأنها لم تعد بحاجة إليه.