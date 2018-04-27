بوغدانوف: لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران غدا يبحث "أستانا-9" وقمة الزعماء

كشف نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، عن أن لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران يوم 28 نيسان/ أبريل يبحث في التحضير لـ"أستانا-9" وقمة الزعماء.

© Sputnik . Valeriy Melnikov زاخاروفا: لقاء وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في موسكو سيكون استثنائيا

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أنه خلال اجتماع وزراء الخارجية الروسي، والتركي والإيراني في 28 نيسان/ أبريل ستجري مناقشة التحضير للجولة التاسعة من مفاوضات أستانا حول سوريا، التي مخطط إجراؤها في منتصف أيار/ مايو.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "العمل يستمر، غدا سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة الثلاث في عملية أستانا — روسيا، وتركيا وإيران. ستجري مناقشة الخطط المستقبلية، والاجتماع المخطط له في منتصف مايو، على أعلى مستوى، في أستانا".

وأضاف بوغدانوف "بأن الخبراء الذين جاؤوا اليوم للأعداد لاجتماع وزاري غدا، يعملون على وثيقة تعكس موقف الدول الضامنة الثلاث، بما في ذلك ومواصلة العمل المشترك على أعلى مستوى".

هذا وعقدت حتى الآن ثماني جولات من المحادثات بشأن سوريا في أستانا، حيث يستمر النزاع المسلح في سوريا منذ آذار/ مارس 2011 ، وكان القرار الرئيسي لهذه المفاوضات هو إنشاء مناطق "خفض التصعيد"، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى العنف في البلاد.

كما توصلت الدول الضامنة خلال الجولة السابقة، إلى اتفاقات بشأن إقرار نظام خاص بنشاط مجموعة عمل لشؤون تسليم المعتقلين وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى اعتماد بيان بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالمعالم التاريخية التي تحميها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".