أسلحة روسية تظهر للمرة الأولى خلال العرض العسكري (فيديو+صور)

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض مدرعة دعم الدبابات "ترميناتور" خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة عيد النصر، الذي سيجري يوم 9 أيار/ مايو.

وستشارك المدرعة الداعمة للدبابات "ترميناتور" للمرة الأولى في العرض العسكري هذا العام.

وكانت المدرعة قد عرضت للمرة الأولى خلال معرض أسلحة روسيا في عام 2013، ولكن روسيا تخطط لاعتمادها في الجيش بشكل واسع في عام 2019.

وقد شوهدت "ترميناتور" في عام 2017 في القاعدة الجوية حميميم في سوريا. وقد تم استخدام هذه المدرعة للمرة الأولى في سوريا.

و"ترميناتور" مزودة بـ4 صواريخ موجهة مضادة للدبابات من طراز "أتاكا" بعيار 130 ملم ومدفعين سريعين من طراز "2أ42" من عيار 30 ملم، الذي يحتوي على 850 طلقة.

كما تم عرض أول طائرة ومروحية مسيرتان هجوميتان من طراز "كورسار". وقد صممت الطائرة والمروحية من أجل الاستطلاع والنقل والهجوم وإجراء الحرب الإلكترونية. ويمكن تزويد المروحية والطائرة بصواريخ "أتاكا" الموجهة، بالإضافة إلى القذائف متعددة الأغراض.

كما سيتم عرض المنظومات الآلية "أوران-6" و"أوران-9". وتكمن مهمة "أوران-6" في إزالة الألغام. وقد استخدمت في سوريا لإزالة الألغام في مدينتي حلب وتدمر. أما منظومة "أوران-9" فإنها استطلاعية قتالية وقادرة على ضرب القوة الحية للعدو والمركبات المدرعة الخفيفة والدبابات. وقد زودت المنظومة الآلية بمدفع بعيار 30 ملم وصواريخ "أتاكا" الموجهة.

ويشارك في العرض أكثر من 120 وحدة، بينها ناقلات الجنود المدرعة "راكوشكا" و"بوميرانغ" و"تايفون-كا" ومنظومات الصواريخ التكتيكية "اسكندر-إم" والاستراتيجية "يارس"، بالإضافة إلى دبابات "أرماتا" ومركبات المشاة القتالية "كورغانيتس" ومدافع "كواليتسيا-إس في" ومنظومة الدفاع الجوي القطبية "تور-إم2 دي تي".