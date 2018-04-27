الأمن الروسي: مصادرة مخدرات وأسلحة و6 سيارات من مجموعة إجرامية في بطرسبورغ

أعلن جهاز الأمن الفدرالي عن قيامه بقطع قناة تهريب مخدرات من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا خلال عملية مشتركة مع أفراد وزارة الداخلية الروسية، وقد تم خلالها إلقاء القبض على 6 من أفراد المجموعة الإجرامية ومصادرة كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة.

© Sputnik . Igor Zarembo الأمن الروسي يحبط نشاط عناصر "نائمة" لـ"داعش" يتلقون تعليماتهم من سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان جهاز الأمن: "أجرى جهاز الأمن الفدرالي الروسي ، ووزارة الداخلية الروسية عملية بحث وتحري مشتركة من أجل وقف نشاط أشخاص متورطين في تنظيم قناة تهريب مواد مخدرة ومنشطة للأعصاب بكميات كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من أجل بيعها اللاحق..".

وأشار البيان الى أنه تم إلقاء القبض على ست أشخاص في بطرسبورغ وضواحيها متلبسين بجريمتهم، وتم مصادرة أكثر من 173 كيلوغراما من الحشيش، وحوالي 1.8 كغ من الكوكايين، و5 آلاف حبة "2 اس — بي" و1.1 كغ من الأمفيتامين".

كما صادرت أجهزة الأمن مسدسين آليين "سكوربيون" وبندقيتي "سايغا" وثلاثة مسدسات "غلوك" وحوالي 1000 طلقة، وكذلك ثلاثة قنابل "اف-1" وست سيارات مزودة بمخابئ.