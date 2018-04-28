موسكو قلقة لإمكانية توتر الأوضاع في فلسطين بسبب خطط واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قلق موسكو الشديد بسبب إمكانية توتر الأوضاع في فلسطين بسبب خطط الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس.

© Sputnik . Issam Al-Rimawi ترامب: قد أزور القدس لحضور حفل افتتاح السفارة الأمريكية

موسكو- سبوتنيك . وقالت الخارجية في بيان: "موسكو تشعر بقلق عميق إزاء هذه الأحداث المأساوية وآفاق زيادة تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية في ضوء نية الإدارة الأمريكية التي أعلنت عنها، لعقد احتفال رسمي في منتصف أيار/ مايو في القدس بمناسبة بداية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب هناك إلى القدس".

كما دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف الى ضبط النفس والههدوء والتخلي عن كل الخطوات التي قد تسبب في تصعيد الأزمة في المنطقة، واعتبرت أن تصعيد الأزمة سيؤدي الى مواجهة شاملة بين غزة وإسرائيل.

وأعلن ترامب، العام الماضي، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وبدء عملية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.