"قاتلة حاملات الطائرات" تشارك في العرض البحري في سانت بطرسبورغ

أعلن مصدر في مجمع الصناعة الدفاعي عن مشاركة الغواصة من مشروع "أنتي" 949أ، المعروفة باسم "قاتلة حاملة الطائرات"، في العرض العسكري البحري في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.