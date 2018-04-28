مدفيديف: الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ المهام التي وضعت أمامها

وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن "ما أعنيه هو أنه كان علينا أن نضمن أن تكون تنمية البلاد عملية مستدامة، حتى تحت العقوبات، في ظروف الأزمة. ونجحنا في تنفيذ هذه المهمة. كما كان علينا أن نضمن الرفاه الاجتماعي الجيد في هذه الفترة الصعبة للغاية. وحاولنا أن نضمن المطلوب. وقد نجحنا في تنفيذ كل المهام المتعلقة بضمان تحقيق كافة التزامات الدولة تجاه المواطنين فيما يخص الإعانات والمعاشات ودفع الرواتب. واعتبر أن هذا يعد أمرا مهما جدا".
يذكر أن مراسم تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستجري يوم 7 مايو/ أيار، وبعد ذلك ستقدم الحكومة الروسية الحالية استقالتها.
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