مدفيديف: الحكومة الحالية نجحت في تنفيذ المهام التي وضعت أمامها

قال رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إن الحكومة الروسية الحالية قد نفذت المهام التي وضعها الرئيس فلاديمير بوتين أمامها.

© Sputnik . Sergey Guneev بيسكوف: بوتين لم يتخذ بعد أي قرارات بشأن تشكيل الحكومة

سبوتنيك . وقال مدفيديف في حديث لـقناة "روسيا — 1": "يمكنني أن أقول شيئا واحدا فقط: تلك المهام التي وضعت من قبل رئيس الدولة أمام الحكومة في إطار البرامج الحكومية وخطة عمل الحكومة قد تم تنفيذها بشكل عام".

وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن "ما أعنيه هو أنه كان علينا أن نضمن أن تكون تنمية البلاد عملية مستدامة، حتى تحت العقوبات، في ظروف الأزمة. ونجحنا في تنفيذ هذه المهمة. كما كان علينا أن نضمن الرفاه الاجتماعي الجيد في هذه الفترة الصعبة للغاية. وحاولنا أن نضمن المطلوب. وقد نجحنا في تنفيذ كل المهام المتعلقة بضمان تحقيق كافة التزامات الدولة تجاه المواطنين فيما يخص الإعانات والمعاشات ودفع الرواتب. واعتبر أن هذا يعد أمرا مهما جدا".

يذكر أن مراسم تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستجري يوم 7 مايو/ أيار، وبعد ذلك ستقدم الحكومة الروسية الحالية استقالتها.