رئيس المفوضية الأوروبية: لا أمن في أوروبا بدون روسيا

أكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أنه لا يعتبر روسيا دولة إقليمية، بل لاعبا هاما على الساحة الدولية.

وحرص يونكر في تصريحات لصحفية هولندية، على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالـ"صديق قديم".

وقال يونكر في تصريح لصحيفة "تراوف" الهولندية: "صديقي فلاديمير بوتين، ونحن صديقان منذ سنوات طويلة، وعلى الرغم من أنه اليوم ممنوع القول إن بوتين صديق، كان منزعجا من تصريح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حول أن روسيا دولة إقليمية فقط".

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين يعطي تعليماته بإعادة رسم خريطة العالم

وتابع يونكر: "روسيا ليست دولة إقليمية قط. وعلينا أن نتعلم كيف نتحدث مع الروس على مستوى متساو. علينا أن نستعيد الاتصال مع روسيا".

وأضاف يونكر "روسيا لاعب كبير. ولا يوجد هناك أي جدول أعمال أمني لأوروبا بدون روسيا. ولا يعجبني خطاب الحرب الباردة الموجودة الآن. إلى الآن يعتقد الكثير من الروس أن الناتو عدو، لكن هذا غير صحيح".

وأكمل يونكر: "نحن في أوروبا نفكر أحيانا أننا قادة العالم. ولكننا ننسى أننا جزء صغير وضعيف من الكون. ونحن نفقد القوة الاقتصادية، حيث نتراجع ببطء وبثبات".

وتابع بأن هناك أيضا تراجعا ديموغرافيا، حيث كان الأوروبيون يشكلون 25% من عدد سكان العالم في بداية القرن العشرين، ومع نهاية القرن الجاري ستكون النسبة 4% فقط.