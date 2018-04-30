بوتين يؤكد لنتنياهو تمسك روسيا بـ"الاتفاق النووي" وضرورة التزام كافة الأطراف به

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تمسك روسيا بالاتفاق النووي مع إيران مشيرا إلى ضرورة التزام كافة الأطراف به.

موسكو — سبوتنيك. أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على موقف روسيا المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، داعيا كافة أطراف الاتفاق إلى الالتزام به.

وقال بيان للكرملين إن بوتين تلقى اتصالا من نتنياهو "ناقشا فيه الموقف الراهن حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)، آخذين في الاعتبار بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أدلى به اليوم في هذا الصدد".

وتابع بيان الكرملين أن "فلاديمير بوتين جدد التأكيد على موقف روسيا بأن الاتفاق النووي ذو أهمية قصوى لضمان الاستقرار والأمن الدولي، وأنه يجب الالتزام به بصرامة من كل الأطراف".

وفي سياق متصل، ناقش الرئيس بوتين، البوم الاثنين، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الوضع القائم حول الاتفاق النووي الإيراني.

وبحسب المكتب الصحفي للكرملين: "جرت مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلالها الرئيسان أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها، كما جرى بحث عدد من القضايا الملحة الأخرى".

وأوضح البيان أن ماكرون أبلغ بوتين بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة مع التركيز على المباحثات حول النووي الإيراني.