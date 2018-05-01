موسكو تشهد مسيرة حاشدة في الساحة الحمراء بمناسبة عيد العمال

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، مسيرة في الساحة الحمراء بمناسبة عيد العمال العالمي، شارك بها نحو 120 ألف شخص.

موسكو — سبوتنيك. وشارك في المسيرة عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة ميخائيل شماكوف، ورئيس اتحاد نقابات عمال موسكو ميخائيل انطونسيف.

© Sputnik . Julien Mattia فرنسا: مسيرات شعبية ضد سياسات ماكرون الاقتصادية في عيد العمال

وتضمنت المسيرة ممثلين عن العاملين في مجال التعليم والمؤسسات الثقافية والأخصائيين الاجتماعيين والرياضيين وممثلي المؤسسات الدفاعية والعاملين في مجال التجارة والبناء وصناعة السفن وغيرها.

ووفقا لاتحاد النقابات العمالية فقد شارك في مسيرة موسكو 120 ألف شخص.

ووفقا للمعطيات يجري في هذا اليوم في عموم روسيا حوالي 500 مسيرة و400 موكب، كما أن المشاركين في المسيرات بروسيا والبالغ عددهم 3 ملايين مواطن روسي، سيخرجون بشعارات حول العمل والسياسة الاجتماعية العادلة بالإضافة للدعوة إلي عدم رفع سن التقاعد وضمان توظيف الخريجين وضمان سلامة العمال.

هذا وجرت المسيرة الأكبر في المدن الروسية التالية بالإضافة إلى العاصمة موسكو، في ياكوتسك وكراسنودار وسورغوت وسمارا وبيرم وإيجيفسك ومانايتاغورسك وفورونيج وفلاديفوستوك وغيرها من المدن.