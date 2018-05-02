دعوة السفير الروسي في لندن للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين

دعا رئيس المجموعة البرلمانية بين الأحزاب البريطانية المعنية بالشأن الروسي كريس براينت، ، السفير الروسي في المملكة المتحدة، ألكسندر ياكوفينكو، للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين في 9 أيار/مايو.

لندن — سبوتنيك. وجاء رد السفارة الروسية، بأنه في 9 أيار/مايو، يحتفل الروس بيوم النصر، وكتب براينت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حاولنا الاتصال بك عدة مرات للإجابة على رسالتك، ولكن لم يكن هناك جواب". أقترح أن يجتمع السفير الأربعاء المقبل في الساعة 14.30 مع المجموعة البرلمانية.

© AP Photo / السفارة الروسية: حكومة ماي تستخدم القضايا الروسية لأغراض سياسية داخلية فقط

وشكرت السفارة الروسية (براينت)، وشددت على أنه في 9 أيار/مايو ، سيقام حفل وضع إكليل الزهور واحتفال تذكاري، واقترحت اختيار يوم آخر للاجتماع.

وجاء في رسالة الرد للسفارة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"يوم 9 أيار/مايو نحتفل بيوم النصر وندعوك وزملائك في البرلمان للانضمام إلينا في مراسم وضع إكليل على النصب التذكاري للجنود السوفييت في الساعة 11 صباحًا بحضور قدامى المحاربين البريطانيين والروس في الحرب العالمية الثانية، وسنتصل بك قريبًا لترتيب اجتماع في يوم آخر".