دعوة السفير الروسي في لندن للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين

لندن — سبوتنيك. وجاء رد السفارة الروسية، بأنه في 9 أيار/مايو، يحتفل الروس بيوم النصر، وكتب براينت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حاولنا الاتصال بك عدة مرات للإجابة على رسالتك، ولكن لم يكن هناك جواب". أقترح أن يجتمع السفير الأربعاء المقبل في الساعة 14.30 مع المجموعة البرلمانية.
وجاء في رسالة الرد للسفارة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"يوم 9 أيار/مايو نحتفل بيوم النصر وندعوك وزملائك في البرلمان للانضمام إلينا في مراسم وضع إكليل على النصب التذكاري للجنود السوفييت في الساعة 11 صباحًا بحضور قدامى المحاربين البريطانيين والروس في الحرب العالمية الثانية، وسنتصل بك قريبًا لترتيب اجتماع في يوم آخر".
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