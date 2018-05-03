السفارة الروسية في واشنطن تعلق على ذكرى مأساة أوديسا

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الخميس 3 مايو/أيار، أن روسيا غاضبة بسبب عدم رغبة واشنطن النظر بشكل موضوعي بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، وكذلك بالصمت فيما يتعلق بتجميد التحقيق في الأحداث المأساوية التي جرت في أوديسا، عام 2014.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في تعليق السفارة بهذا الصدد: "اليوم مرت أربع سنوات بالضبط منذ الأحداث المأساوية التي وقعت في دار النقابات في أوديسا، عندما أدى الحرق المتعمد للمبنى، إلى قتل العشرات من قبل أنصار "الميدان"، وإصابة المئات من الأبرياء. وحقيقة أن مرتكبي هذه المجزرة الرهيبة لم يُعاقبوا بعد، لأمر مخيّب جداً للآمال، وأن سلبية سلطات كييف في التحقيق بهذه المأساة تسهم فقط بنمو المشاعر المتطرفة في أوكرانيا".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS السفارة الروسية: السلطات الأمريكية دخلت عنوة إلى قنصليتنا في سياتل

وأضافت السفارة:

أن الإفلات من العقاب يمنح القوميين شعورا بأن كل شيء مباح، وأن تجاوزاتهم لا تتوقف.

في سياق آخر، دعا رئيس المجموعة البرلمانية بين الأحزاب البريطانية المعنية بالشأن الروسي كريس براينت، السفير الروسي في المملكة المتحدة، ألكسندر ياكوفينكو، للاجتماع مع البرلمانيين البريطانيين في 9 أيار/مايو.