لافروف: الولايات المتحدة تتبع عمليا نهج تفكيك سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس 3 مايو/ أيار إن الولايات المتحدة الأمريكية "تنشط بالتمركز على ضفة الفرات الشرقية في سوريا".