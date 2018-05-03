لافروف: التوتر في العالم متعلق بإجراءات الولايات المتحدة والدول الغربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع مجلة "بانوراما" الإيطالية، إن الوضع المتوتر في العالم متعلق بالإجراءات الأحادية للولايات المتحدة والدول الغربية، الخاضعة للتوجيه الأمريكي.

Viktor Tolochko لافروف: الولايات المتحدة تتبع عمليا نهج تفكيك سوريا

وصرح لافروف: "من الواضح، أن الوضع في العالم، للأسف، أصبح أكثر توترا وأقل قابلية للتنبؤ. وقد أكدنا مرارا على أن هذا الوضع ناجم عن الإجراءات الأحادية المستمرة للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، الخاضعة للتوجيه الأمريكي".

ووفقا لأقواله، فإن الحديث يجري عن مجموعة صغيرة من البلدان، التي لا تمثل جزءا كبيرا من البشرية، ولكنها تحاول الحفاظ على "الهيمنة في الشؤون العالمية كما كان في العصور الوسطى".

وأشار لافروف إلى أن هذه الدول تساهم في إشعال المواجهة وتخلق جوا من عدم الثقة وعدم اليقين الإستراتيجي وتجمد قنوات الحوار.

وأضاف الوزير الروسي أن روسيا تأمل بانتصار الحس السليم، مشيرا إلى أن المسؤولية عن ازدهار مستقبل البشرية تقع على عاتق الجميع.