الدفاع الروسية: تحطم مقاتلة "سو-30إس إم" روسية في سوريا ومقتل الطيارين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 3 أيار/مايو، عن تحطم مقاتلة "سو-30إس إم" بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا ومقتل طياريها.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وقع الحادث في الساعة 09:45، حسب توقيت مدينة موسكو، عند إقلاع المقاتلة الروسية "سو-30إس إم" من قاعدة حميميم فوق البحر الأبيض المتوسط. وأفادت التقارير أن الطيارين قتلا وهما يحاولان إنقاذ الطائرة".

وأشارت الوزارة إلى أن البيانات الأولية ترجح تحطم الطائرة بسبب وقوع طائر في المحرك، مؤكدة أنه لم يكن هناك إطلاق نار باتجاه الطائرة.

وتعتبر مقاتلة "سو-30إس إم" المتعددة الأغراض التعديل الأحدث من "سو-30". وقد صنعت وفقا لمتطلبات وزارة الدفاع الروسية للتسلح وأنظمة الرادار والاتصالات.

وتم تصميم الطائرة لتتفوق في الجو ومحاصرة مطارات العدو وتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية.