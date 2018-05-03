الدفاع الروسية: تحطم مقاتلة "سو-30إس إم" روسية في سوريا ومقتل الطيارين

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وقع الحادث في الساعة 09:45، حسب توقيت مدينة موسكو، عند إقلاع المقاتلة الروسية "سو-30إس إم" من قاعدة حميميم فوق البحر الأبيض المتوسط. وأفادت التقارير أن الطيارين قتلا وهما يحاولان إنقاذ الطائرة".
وتعتبر مقاتلة "سو-30إس إم" المتعددة الأغراض التعديل الأحدث من "سو-30". وقد صنعت وفقا لمتطلبات وزارة الدفاع الروسية للتسلح وأنظمة الرادار والاتصالات.
وتم تصميم الطائرة لتتفوق في الجو ومحاصرة مطارات العدو وتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية.
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