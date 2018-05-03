كشف النقاب عن فحوى الخطة الأمريكية في سوريا

كشفت واشنطن النقاب عن فحوى الخطة المزمع تنفيذها في سوريا حين أغار طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية على قرية الفاضل السورية.

أعلن ذلك الخبير ألكسندر بيرينجييف، وهو ضابط في الجيش الروسي سابقا وأستاذ العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة التعليم الاقتصادي الروسية حالياً.

ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن اعتداء طيران التحالف الدولي على قرية الفاضل قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي والذي قصف منازل المواطنين في القرية، تسبب في مقتل 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

واعتبر الأستاذ بيرينجييف أن الاعتداء المذكور جاء تنفيذا لخطة أمريكية محددة تهدف إلى إبادة السكان المحليين.

وقال الأستاذ بيرينجييف للصحفيين إن اعتداءات التحالف الأمريكي على المدن والبلدات والقرى السورية تمثل امتدادا للحرب الذي بدأها الإرهاب الدولي ضد سوريا ويواصلها الآن التحالف الغربي.

ولفت الخبير إلى أن الاعتداء على قرية الفاضل جزء من الخطة الأمريكية، معبرا عن اعتقاده بأن "إبادة السكان المحليين" جزء من هذه الخطة.