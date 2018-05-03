لافروف: موسكو تدعو إسرائيل لتقديم المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إسرائيل لتقديم المعطيات حول استمرار إيران ببرنامجها النووي فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال امتلاكها مثل هذه الوثائق.

سوتشي — سبوتنيك. وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي: "إذا كانت إسرائيل أو أي أحد كان، قد حصل على وثائق تؤكد كما يقولون، استمرار خطط تطوير أسلحة نووية في إيران، فيجب تقديم هذه الوثائق فورا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".

© REUTERS / Eduardo Munoz غوتيريش يحذر من إلغاء الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف لافروف: "إن معلومات إسرائيل حول البرنامج النووي الإيراني قد تكون من الماضي، الآن كل شيء تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكشف مسؤولان في البيت الأبيض ومصدر مطلع على المناقشات الداخلية للإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء 2مايو/أيار، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تقريبا الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 بحلول 12 مايو لكن لم يتضح بعد ما الذي سيفعله على وجه التحديد.

يذكر أن طهران تنفي السعي لامتلاك أسلحة نووية وتتهم إسرائيل بإثارة شكوك عالمية ضدها. وكان الاتفاق الذي أبرم بين إيران والقوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، من بين أبرز السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لكن ترامب وصفه بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات التي شهدها على الإطلاق".