المفوضية الأوروبية تحسن توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 1.7 %

رفعت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، من توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا لعام 2018 من 1.6% إلى 1.7%.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان الفصلي للمفوضية الأوروبية حول توقعاتها الاقتصادية في هذا الربيع: "أثر ارتفاع أسعار النفط، الذي يقوم بإعادة تشغيل الاقتصاد كله، من المرجح أن يواصل دعم الطلب المحلي وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.7% في 2018"، ومن المتوقع أيضا أن النمو سيتباطئ قليلا في عام 2019 إلى 1.6%، مما يعكس تراجعا في مؤشر الأداء الآثار طويلة الأمد للعقوبات الدولية.

© REUTERS / Mike Segar/Files "موديز": قوة الاقتصاد الروسي قادرة على مواجهة العقوبات الأمريكية

وفي نفس الوقت حسنت التوقعات لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2019 — إلى 1.6 بالمئة من 1.5 بالمئة بالمقارنة مع توقعات الخريف عام 2017.

ولفتت المفوضة الأوروبية النظر إلى أن الخطر الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الروسي هو الغموض الذي يحيط بالوضع الجيوسياسي وتأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة.

كما توقعت المفوضية أن معدل البطالة في روسيا في عام 2018 سيكون عند مستوى 5.2 ما يتطابق مع توقعات خريف 2017، كما حافظت المفوضية على توقعاتها السابقة بشأن معدل البطالة في عام 2019 عند مستوى 4.9 بالمئة

وتشير توقعات التضخم المحدثة إلى أن معدل التضخم في روسيا في العام الجاري سيكون عند مستوى 3.7 بالمئة، وفي عام 2019 — 4 بالمئة، حيث إشارت توقعات الخريف السابقة إلى وصول معدل التضخم في عام 2018 إلى مستوى — 3.7 بالمئة، و3.5 بالمئة في عام 2019.