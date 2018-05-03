قرار جديد من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الرياضيين الروس

لوزان — سبوتنيك. وقال باخ في مؤتمر صحفي: "لقد بحثنا قرار محكمة التحكيم فيما يخص الرياضيين الروس وطلب الاستئناف. والمجلس قرر إرسال استئناف ضد القرار".
هذا وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية بذنب 43 رياضيا روسيا شاركوا في الأولمبياد الشتوية بسوتشي عام 2014، لانتهاكهم قواعد مكافحة المنشطات. وتم إلغاء نتائجهم من الألعاب ومنعهم من المشاركة في الأولمبياد لمدى الحياة.
وقام الرياضيون الروس بالاعتراض على قرار اللجنة الأولمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضية، حيث تمت تبرئة 28 رياضيا تماما، وتبرئة 11 رياضيا آخرين جزئيا.
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