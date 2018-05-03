قرار جديد من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الرياضيين الروس

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الخميس، أن اللجنة بصدد تقديم استئناف ضد قرار محكمة التحكيم الرياضية فيما يخص الرياضيين الروس.

لوزان — سبوتنيك. وقال باخ في مؤتمر صحفي: "لقد بحثنا قرار محكمة التحكيم فيما يخص الرياضيين الروس وطلب الاستئناف. والمجلس قرر إرسال استئناف ضد القرار".

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وأضاف باخ أن: "هدفنا ليس الفوز، هدفنا هو حماية الرياضيين الأبرياء الذين أدينوا من الرياضيين الروس، والذين كانوا نظيفين".

هذا وأقرت اللجنة الأولمبية الدولية بذنب 43 رياضيا روسيا شاركوا في الأولمبياد الشتوية بسوتشي عام 2014، لانتهاكهم قواعد مكافحة المنشطات. وتم إلغاء نتائجهم من الألعاب ومنعهم من المشاركة في الأولمبياد لمدى الحياة.

وقام الرياضيون الروس بالاعتراض على قرار اللجنة الأولمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضية، حيث تمت تبرئة 28 رياضيا تماما، وتبرئة 11 رياضيا آخرين جزئيا.