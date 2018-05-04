صحيفة روسية: هكذا تحطمت المقاتلة "سو -30 إم إس" في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس 3 أيار/مايو، عن تحطم مقاتلة "سو-30إس إم" بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا ومقتل طياريها.

ونقلت صحيقة "كوميرسانت" الروسية عن مصدر عسكري، سببا مرجحا لكيفية سقوط المقاتلة الروسية.

وقال المصدر للصحيفة إن عطلا حدث في أحد محركات الطائرة فور إقلاعها من المطار، ما أدى إلى انخفاض حاد في قوة الدفع.

وأشار المصدر إلى أن الطيارين في هذه الحالة كان يمكنهم الخروج من الطائرة، لكن يبدو أنهم حاولوا العودة بالطائرة إلى المطار، لكن الأمر لم ينجح، وبعد تحويل الطائرة لمسارها ضربت في الماء بقوة ما أدى لتحطم الجناح الأيسر ومجموعة الذيل لها، وقتل الطياران.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت إلى أن البيانات الأولية ترجح تحطم الطائرة بسبب وقوع طائر في المحرك.

وتعتبر مقاتلة "سو-30إس إم" المتعددة الأغراض التعديل الأحدث من "سو-30". وقد صنعت وفقا لمتطلبات وزارة الدفاع الروسية للتسلح وأنظمة الرادار والاتصالات.

وتم تصميم الطائرة لتتفوق في الجو ومحاصرة مطارات العدو وتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية.