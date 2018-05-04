أحدث الأسلحة الروسية تصل القرم

أعلن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال الكسندر دفورنيكوف أن "وحدات الدفاع الجوي في القرم ستحصل على منظومة الدفاع الجوي "إس400"، ونظام الدفاع الجوي "بانتسير-إس".

سبوتنك. ووفقا لدفورنيكوف، فإنه اليوم سيتم تزويد القوات الجوية ووحدات الدفاع الجوي بأحدث الأسلحة.

© Sputnik . Alexey Malgavko كييف: إقرار باستحالة استعادة القرم

وتقف المقاتلات الحديثة من طراز " سو-30إس إم " والمروحيات "كا-52" والصياد الليلي "مي-28" في المطارات العسكرية على أهبة الاستعداد وجاهزة لتنفيذ المهمات القتالية.

وفي العالم 2017، تم إعادة تسليح أكثر من 20 وحدة عسكرية بنماذج حديثة وجديدة، وأصبحت حصة المنطقة العسكرية الجنوبية من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة 63%، وسيصل هذا الرقم إلى 70%.

وتشمل المنطقة العسكرية الجنوبية شمال القوقاز وشبه جزيرة القرم والشطر الروسي من البحر الأسود.