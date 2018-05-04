أي الطائرات ستعرض يوم النصر (فيديو)

سيرى متفرجو الجزء الجوي من العرض العسكري في موسكو أفضل الطائرات الحربية الروسية، بما في ذلك أحدث مقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

وسيجري العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو، يوم 9 أيار/مايو. وسيشمل تقليديا وحدة طيران كبيرة.

وستحلق فوق الساحة الرئيسية في البلاد مروحيات "مي-8" و"مي-26" و"مي-28إن" و"كا-52" و"مي24بي". وسيرى المتفرجون القاذفات الثقيلة من طراز "تو-160" و"تو-22إم3" والمقاتلة "سو-25" وطائرة النقل الحربية "إيل-76"، بالإضافة إلى فرق الاستعراض الجوية "ستريجي" و"روسكيي فيتازي" على متن المقاتلات "سو-30إس إم" و"ميغ-29"، ويتبعها "سو-35" و"سو-34". وأبرز طائرات الجزء الجوي ستكون مقاتلات الجيل الخامس "سو-57".