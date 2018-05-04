أكثر من 1000 موسيقي يشارك في افتتاح احتفالات عيد النصر في الساحة الحمراء

أعلن قائد إدارة الأوركسترا العسكرية للجيش الروسي العقيد تيموفي ماياكين أن أكثر من 40 فردا من فرقة الأوركسترا العسكرية وألف موسيقي سيشاركون في موكب النصر بمناسبة الذكرى الـ73 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

موسكو — سبوتنيك. وقال ماياكين لوكالة "سبوتنيك": "يشارك في العرض العسكري إضافة إلى فرقة الأوركسترا العسكرية الموحدة، مجموعة من طلبة مدرسة "سوفوروف" العسكرية الموسيقية".

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يمكن القول إن 1000 موسيقي سيشاركون في الموكب — الفرقة الموحدة — 900 موسيقي و100 طالب من مدرسة "سوفوروف"، وفي المجموع، تشمل الأوركسترا الموحدة 39 فرقة أوركسترا موسيقية، بما في ذلك فرقة الأوركسترا الموحدة لقوات الحرس الوطني، والأوركسترا الموحدة لوزارة الطوارئ والأوركسترا الموحدة لقوات حرس الحدود".

وتحدد الأوركسترا العسكرية وتيرة وإيقاع سير عناصر الوحدات المشاركة بالعرض العسكري المهيب.

تحتفل روسيا في الـ 9 من أيار/مايو بالذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.