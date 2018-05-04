روسيا وتركيا ترصدان 9 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 5 خروقات والجانب التركي 4 خروقات.

© Sputnik . Maxim Blinov روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

وأضافت الوزارة في نشرتها: "الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 5 خروقات في محافظتي حلب (1) واللاذقية (4).

أما الجانب التركي فهو رصد 4 خروقات، في محافظتي إدلب (3) وحماة (1).

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام بإيصال 1.9 طن من المواد الغذائية إلى سكان قرية مرجانة بريف دمشق، وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية التي تم تنفيذها 1800 عملية ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها أكثر من 3.8 طن.

وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور 5 قافلات للمساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة إلى كل من:

— بلدة الجيزة بريف درعا، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 45 طنا.

© Sputnik . MOHAMMED MAAROF روسيا تعلن الاتفاق مع مسلحي الغوطة الشرقية لإدخال شحنة مساعدات دولية

- قرية كحيل بريف درعا، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 26 طنا.

— قرية الناصرية بريف درعا، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 19 طنا.

— مدينة جاسم بريف درعا، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 104 أطنان.

— قرية حجمي بريف درعا، ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 13 طنا.

كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 27 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 79533 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2509 مراكز.

لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.