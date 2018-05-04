واشنطن توقف تمويل "الخوذ البيضاء"... توضيح الأسباب

ذكرت تقارير إعلامية أن وزارة الخارجية الأمريكية توقفت عن تمويل "ذوي الخوذ البيضاء" في سوريا. وكشف خبير لـ"سبوتنيك" لماذا غيرت الولايات المتحدة موقفها من هذه المنظمة.

وأوقفت وزارة الخارجية الأمريكية تمويل "الخوذ البيضاء" في الأسابيع القليلة الماضية، وفق إفادة شبكة "سي بي إس" الإخبارية.

© AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA انكشاف حقائق صادمة عن "الخوذ البيضاء"

وأرجع الخبير فلاديمير فيتين من معهد الدراسات الاستراتيجية، إحدى مجموعات الأبحاث الروسية، سبب تغير الموقف الأمريكي من منظمة "الخوذ البيضاء" إلى انكشاف حقيقة ما تفعله هذه المنظمة.

وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن الولايات المتحدة الأمريكية توقفت عن تمويل "الخوذ البيضاء" متأثرة بانفضاح أمر هذه المنظمة التي تحصل على الأموال من الدول الغربية وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة. فقد انكشف أن هذه المنظمة قامت باختلاق عدد كامل من الذرائع لتصعيد ما يشنه الغرب من حملات على روسيا وسوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كشف لـ"سبوتنيك" أن فيديو الهجوم الكيميائي المفترض في دوما السورية قدمته منظمة "الخوذ البيضاء".