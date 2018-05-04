موسكو: كل المسائل الخلافية المتعلقة بإيران يجب حلها في إطار السداسية الدولية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن كل المسائل الخلافية المتعلقة بإيران يجب أن يتم حلها في إطار السداسية الدولية.

وحول البيانات الإسرائيلية بشأن الخرق المزعوم للاتفاق النووي، قالت زاخاروفا إن إيران هي الدولة الأكثر تدقيقا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

© Sputnik . Grigoriy Sysoev ظريف: إيران لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي (فيديو)

وأوضحت زاخاروفا:

"أود أن أؤكد أن إيران اليوم هي أكثر الدول التي يمكن التحقق منها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن بلاده تمتلك آلاف الوثائق الرقمية التي تثبت أن البرنامج النووي الإيراني يحتوي على عنصر عسكري سري، مؤكدا أن إيران انتهكت التزاماتها الدولية عن طريق إخفاء بيانات حول برنامجها النووي.

يذكر أن إيران و"السداسية الدولية" (تضم 6 من الوسطاء الدوليين وهم روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين) قد توصلوا في عام 2015 إلى اتفاق بشأن البرنامج النوي الإيراني.