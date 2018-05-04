موسكو تحتج على إزالة أمريكا العلم الروسي عن مقر القنصلية الروسية في سياتل

أعلنت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعرب عن احتجاجها على إزالة الولايات المتحدة العلم الروسي عن مقر القنصل الروسي في سياتل بشكل غير قانوني.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، كما نضطر مجددا كما عملنا في شهر أكتوبر الماضي للاحتجاج على قيام السلطات الأمريكية بإزالة العلم الروسي عن عقارات روسيا".

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وتابعت "نفس الشيء حادث قبل نصف عام في واشنطن وسان فرانسيسكو حيث تم الاستيلاء على مبنى التمثيلية والقنصلية العامة، ونفس الشيء حدث مع مقر القنصل الروسي في سياتل".

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، رداً على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.