موسكو تحتج على إزالة أمريكا العلم الروسي عن مقر القنصلية الروسية في سياتل

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "للأسف، كما نضطر مجددا كما عملنا في شهر أكتوبر الماضي للاحتجاج على قيام السلطات الأمريكية بإزالة العلم الروسي عن عقارات روسيا".
هذا وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تأزما، حيث أغلقت الولايات المتحدة القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو، ومباني الممثلية التجارية الروسية في نيويورك وواشنطن، رداً على تقليص عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا، الذي جاء بدوره، ردا على مصادرة الولايات المتحدة بعض المباني الدبلوماسية الروسية على أراضيها.
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