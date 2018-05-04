عضو مجلس الاتحاد الروسي: نشر منظومات "إس-400" في القرم سببه زيادة أنشطة الناتو

أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف، اليوم الجمعة، أن سبب نشر منظومتي "إس-400" و"بانتسير -إس" في شبه جزيرة القرم هو زيادة أنشطة الناتو في منطقة البحر الأسود.

موسكو — سبوتنيك. وقال بونداريف لـ "سبوتنيك": "نحن نراقب زيادة أنشطة الناتو في منطقة البحر الأسود ووجود اهتمام كبير بشبه جزيرة القرم لديهم، تارة تقوم سفن الناتو بدوريات في البحر الأسود، وتارة تقوم طائرات الاستطلاع بمسح جوي في نفس المنطقة، وفي أوكرانيا الجارة ازدادت أنشطة الأميركيين بشكل أكثر من أي وقت مضى، ونظرا لزيادة التوتر بين روسيا وبعض دول الحلف، يمكننا تفسير جميع هذه الأعمال على أنها عدائية وبالتالي نعتزم حماية أراضينا وحدودنا".

© Sputnik . Sergey Malgavko أحدث الأسلحة الروسية تصل القرم

ووفقا له، نشر منظومات "إس-400" في شبه جزيرة القرم تفي بمصالح الأمن القومي الروسي.

وكان قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف قد أكد، في وقت سابق، أن وحدات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم في العام الحالي سيتم تكميلها بوحدات من أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز "إس-400" — ومنظومات الدفاع الصاروخية المضادة للطائرات من طراز "بانتسير- إس".