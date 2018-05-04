الأمن الفدرالي الروسي يصفي قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، تصفية متطرفين اثنين في إقليم ستافروبول (جنوب غربي روسيا)، كانا يخططان لعمليات إرهابية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن: "تمت خلال العملية الخاصة التي أجريت في 4 أيار/مايو 2018 في مدينة نيفينوميسك، تصفية قياديين اثنين لخلية متطرفة أثناء محاولة القبض عليهما ومحاولتهما المقاومة، واللذان كانا يخططان لعمليات إرهابية".

© Sputnik . Igor Zarembo الأمن الفدرالي الروسي يعلن عن تصفية 12 مجرما و14 من أنصار الإرهابيين

ويشار إلى أن المتطرفين نظما ورشات لتصنيع المتفجرات والعبوات ناسفة. كما تمت مصادرة أسلحة وذخيرة وقنابل يدوية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا.