زاخاروفا توضح الخطط المتطورة لتمويل "الخوذ البيضاء"

وأضافت بسخرية: "تؤكد "الخوذ البيضاء" أنها ليست تحت تأثير أي دولة. بالطبع، لا أحد يتواجد تحت تأثير أحد، إنهم يأخذون منهم المال فقط".

كما أشارت زاخاروفا إلى أن وسائل الإعلام كتبت مرارا عن التبرعات الكبيرة، التي تلقتها "الخوذ البيضاء" من عدد من الدول المشاركة في الأزمة السورية، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا.

وقد أعلن صندوق تنمية قطر عن تقديم المساعدة للمنظمة لشراء المعدات والتقنيات الثقيلة، لكنه لم يحدد المبلغ، الذي يجري الحديث حوله.

ووصفت زاخاروفا خطط تمويل "الخوذ البيضاء" بأنها متطورة للغاية. وأكدت أن التمويل يملك أصولا بريطانية "مايدي ريسكيو"، التي تعمل على القضايا السورية.

ووفقا لأقوال زاخاروفا، فمن المعروف حصول المنظمة على الدعم من عدة "منظمات غير حكومية مشكوك فيها في الاتحاد الأوروبي"، بينما تروج وسائل الإعلام إلى أن "الخوذ البيضاء" تلجأ على مساعدات "منظمات تمول من قبل السيد سوروس".

وذكرت: "لقد كتب الكثير عن دوره في الأزمة السورية. وتوفر العديد من المنظمات الأمريكية والبريطانية والشرق أوسطية المعلومات والدعم الإعلامي لـ"الخوذ البيضاء"، التي لا تتمتع بسمعة جيدة".

ومن الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام تناقلت أنباء، في وقت سابق من اليوم، حول تجميد وزارة الخارجية الأمريكية لتمويل "الخوذ البيضاء".