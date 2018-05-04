شويغو وحفتر يبحثان عبر الفيديو مكافحة الإرهاب الدولي والتسوية في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى اتصالا عبر الفيديو مع قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، بحث خلاله مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في الرابع من أيار/ مايو 2018، أجرى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش، سيرغي شويغو، محادثات عبر الفيديو مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر".

وأفاد البيان أن شويغو وحفتر، بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى وجه الخصوص، مكافحة الإرهاب الدولي وتسوية الأوضاع في ليبيا.

© Sputnik . Maksim Blinov موسكو تدين التفجير الإرهابي في ليبيا وتعزي أهالي الضحايا

وفي وقت سابق من نيسان/ أبريل الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن حفتر، في حالة حرجة بعد إصابته بجلطة، لكن هذه المعلومات، كما ذكرت وزارة الخارجية "مبالغ فيها إلى حد كبير".

هذا وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر من المؤيدين للزعيم الليبي معمر القذافي، ولكن في الثمانينيات غادر إلى الولايات المتحدة وحكم عليه بالإعدام غيابيا بتهمة محاولة الانقلاب العسكري. وعاد حفتر، إلى وطنه خلال أحداث عام 2011 ، وشارك في الإطاحة بالقذافي بنشاط، ثم بدأ بتشكيل جيش وطني ليبي من بين الضباط السابقين.

كما سيطر المشير، على جزء كبير من المناطق الشرقية في ليبيا، بما في ذلك والمناطق ذات البنية التحتية النفطية. وفي عام 2015 ، قام البرلمان الليبي بنقل قيادة حفتر، رسميا للجيش الوطني الليبي.