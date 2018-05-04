القبض على 5 من إرهابيي "داعش" خططوا لأعمال إرهابية في مدينة ياروسلافل الروسية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي عن القبض على 5 من إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) خططوا لأعمال إرهابية في مدينة ياروسلافل الروسية مشيرا إلى أنه كانت بحوزتهم قنابل ومتفجرات وأسلحة وذخائر.

موسكو — سبوتنيك. أعلنت الدائرة الإعلامية التابعة لجهاز الأمن الروسي عن القبض على 5 من إرهابيي "داعش" (المحظور في روسيا) خططوا لأعمال إرهابية في مدينة ياروسلافل الروسية وكانت بحوزتهم قنابل ومتفجرات وأسلحة وذخائر.

وقالت الدائرة في بيان: "اعتقل جهاز الأمن الفدرالي الروسي يومي 3 و 4 مايو/ أيار 2018 في مدينة ياروسلافل، خمسة أعضاء ينتمون إلى خلية إرهابية لـ"داعش"، خططت لارتكاب أعمال إرهابية على أراضي عدد من الأقاليم الروسية".

© Photo / Public relations center of Federal Security Service الأمن الفدرالي الروسي يصفي قياديين لخلية متطرفة خططا لعمليات إرهابية

وأضافت أنه "خلال التفتيش تمت مصادرة ترسانة من العبوات الناسفة والمتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة"، مشيرة الى أن تنسيق التحضير للأعمال الإرهابية تم من الخارج.

وفي سياق عمليات مكافحة الإرهاب، أعلن الأمن الروسي، الجمعة الماضية، اعتراض نشاط خلية نائمة من أربعة أشخاص لتنظيم "داعش" كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية في العاصمة موسكو.

وقال في بيان: "تم اعتراض نشاط أربعة أعضاء فيما يسمى بالخلية النائمة لـ"داعش". وصلت هذه المجموعة من مدينة نوفي أورينغوي، وخططت لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية كبيرة على أراضي مقاطعة موسكو".

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس لصفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك والتنظيمات العاملة على أراضي سوريا.