نائب وزير الخارجية الروسية يناقش الاتفاق النووي الإيراني مع السفير البرتغالي

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريباكوف، اليوم الجمعة، مع السفير البرتغالي فوق العادة والمفوض لدى روسيا الاتحادية، فيسيو بينار.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان للخارجية الروسية، بهذا الصدد، أنه، "جرى تبادل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك والوضع المحيط بخطة العمل الشاملة المشتركة من الاتفاق بشأن النووي الإيراني".

© Sputnik . Maksim Blinov الخارجية الروسية توضح ما الذي ينتظر أمريكا في حال انسحابها من الاتفاق النووي

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن في موعد أقصاه 12 أيار/ مايو، بناء على نتائج المناقشات بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية — بريطانيا وألمانيا وفرنسا — حول ما إذا كانت واشنطن ستستمر في خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني أم لا، علما بأن الرئيس الأمريكي ملزم بالإعلان كل 90 يوما عن تجديد أو عدم تجديد نظام رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وكان زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قد أعلنوا في بيان مشترك، الأسبوع الماضي، دعمهم للاتفاق النووي، في الوقت الذي أكدوا فيه أن هناك حاجة لتوسيع نطاق هذا الاتفاق ليشمل الصواريخ الباليستية.

هذا وأبرمت إيران مع الدول الكبرى "5 + 1" (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز/ يوليو 2015 وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي في حال الالتزام بها، ترفع العقوبات المالية الاقتصادية المفروضة سابقا على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.