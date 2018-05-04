"روسنفط" تعول على مشاريع جديدة مع "صندوق قطر السيادي"

موسكو — سبوتنيك. وقال ناطق باسم "روسنفط" لـ"سبوتنيك": "لا علاقة للشركة بالتغيير في هيكل الائتلاف لكونتسوريوم جلينكور — صندوق قطر السيادي، ولكن في الوقت نفسه، روسنفط تدعم قرار مساهميها بالتحويل إلى الملكية المباشرة للأسهم".

وأضاف أن "روسنفط ستواصل العمل بنشاط لتنفيذ المشاريع في الأسواق الرئيسية، وبقاء السوق الصينية وسيكون هناك استراتيجية لتطوير أعمال الشركة. في الوقت نفسه، نحن على يقين من أن المشاركة المباشرة لصندوق قطر السيادي في رأسمال الشركة سوف يؤدي في المستقبل القريب إلى مشاريع ثنائية ودولية جديدة متبادلة المنفعة مع شركائنا القطريين".

© REUTERS / Naseem Zeitoon صندوق قطر السيادي و"جلينكور" يقرران حل الشراكة

ويذكر في هذا السياق، أن شركة "جلينكور" و"صندوق قطر السيادي"، قد أعلنا اليوم الجمعة، عن حل الشراكة بينهما، ومن المقرر أن يبقى لدى صندوق قطر السيادي 18.93 بالمئة من أسهم "روس نفط" ولدى جلينكور 0.57 بالمئة من الأسهم، وتم إخطار شركة "سي اي اف سي" بفسخ اتفاقية بيع أسهم الشركة.

هذا وتم الإعلان في بداية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016، عن اختتام صفقة بيع 19.5 بالمئة من أسهم الدولة في "روسنفط"، مقابل مبلغ 10.5 مليار يورو للمستثمرين الاستراتيجيين- كونسورتيوم (اتحاد شركتين) "جلينكور" وصندوق قطر السيادي للاستثمار"، اللذان حصلا على حصص متساوية في إطار عملية الخصخصة مقابل مبلغ 692 مليار روبل أي 10.2 مليار يورو، حيث حصلت ميزانية الدولة 710.8 مليار روبل (10.48 مليار دولار)، ما يشمل أرباح الأسهم الإضافية لشركة "روسنفط غاز" يصل مقدارها لـ 18.5 مليار روبل أي 0.28 مليار دولار.