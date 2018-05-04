"المصالحة الروسي": التشكيلات المسلحة غير القانونية تصيب 8 أشخاص بقذائفها على دمشق

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، اليوم الجمعة، إصابة 8 أشخاص في قصف للمسلحين لأحياء في العاصمة دمشق.

موسكو — سبوتنيك. وقال اللواء قائد المركز: "يوم 3 مايو قام مسلحو التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون بإطلاق قذائف وصواريخ من منطقة حجر الأسود نحو أحياء التضامن والقزاز وبرزة في دمشق. أصيب 8 أشخاص".

وتعاني سوريا، منذ آذار/ مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.

© Sputnik . Mohammad Maarouf خروج 16 حافلة تقل مسلحين وعائلاتهم من ببيلا ويلدا وبيت سحم جنوب دمشق

وفي سياق متصل بعمليات الحرب على الإرهاب، تمكنت وحدات الاقتحام في الجيش السوري، امس الخميس، من تنفيذ عملية اقتحام نوعية في عمق حي الحجر الأسود أدت إلى شطر الحي الذي تنتشر فيه مجموعات "داعش" (المحظور في روسيا) والتقت قوات المشاة المتقدمة من المحور الغربي مع الوحدات التي اقتحمته من جهة الشرق.

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات الجيش العربي السوري قطعت خطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود عبر فصل الحي إلى قسمين شمالي وجنوبي وسط انهيارات متتالية في صفوف الإرهابيين".